ТРАЙК БАЙК

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Хотите изменить свою жизнь к лучшему? Больше двигаться? Заниматься физическими упражнениями на свежем воздухе, везде успевать? Привозить самостоятельно урожай с участка и сумки из магазина? Или хотите подарить родителям второе дыхание и дополнительную активность?
Трехколесный велосипед - лучший вариант для вас и ваших близких, он может упростить жизнь в деревне или открыть новые маршруты в городе!
УСИЛЕННАЯ ВЕРСИЯ трехколесного велосипеда для пожилых имеет широкие усиленные обода с ребрами жесткости и усиленные (более прочные) спицы. ВНЕДОРОЖНАЯ РЕЗИНА 24х2,35 позволяет эксплуатировать велосипед на сложных покрытиях, таких как раскисший грунт, трава, песок, гравий и даже неглубокий снег. Если Вы хотите купить взрослый трехколесный велосипед для безопасной езды не только по асфальту, то выбирайте трехколесный велосипед именно с внедорожной резиной.
Характеристики велосипеда:
Цена велосипеда
24 420 21 420 рублей
1. Наша рама из прочной стали выдерживает нагрузку до 200 кг, а не 150 или 170
2. Промышленные подшипники в каретке. Долговечные и не требуют обслуживания
3. Более надежные передние ободные тормоза с двумя точками крепления
4. Оригинальная фирменная система переключения передач Shimano
5. Прочный стальной, а не хрупкий алюминиевый вынос руля
6. Складная задняя корзина с крышкой
7. Корзинки черного цвета - менее маркие, чем белые
8. По-настоящему широкая внедорожная резина с маркировкой 24х2,35
9. Широкие усиленные обода с ребрами жесткости
10. Утолщенные спицы - на колесах не будет «восьмерок» даже при езде по плохим дорогам
11. Широкое сиденье анатомической формы
12. Оплата только при получении ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ КОРОБКИ! И за это мы не берем никаких дополнительных комиссий!
13. Только у нас есть честная гарантия 1 год! Прежде чем заказать велосипед где-либо, обязательно ознакомьтесь с условиями гарантии
14. Бесплатная техническая поддержка по телефону горячей линии 8-800-350-07-04
При получении обязательно проверяйте, что всё, что мы здесь обещаем, есть в велосипеде, который Вы приобретаете и лишь потом платите деньги. Да-да, именно так! Мы уверены в качестве своих велосипедов и поэтому отправляем их по России БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ! Оплатить велосипед Вы можете после открытия коробки и проверки содержимого.
Остерегайтесь дешевых подделок! При езде на некачественном велосипеде Вы рискуете своим здоровьем, а это самое важное!
Оригинальный трехколесный велосипед для взрослых и пожилых Трайк Байк купить можно только напрямую у нас на официальном сайте или позвонив по телефону 8-800-350-07-04
ПРЕИМУЩЕСТВА ТРЕХКОЛЕСНОГО ВЕЛОСИПЕДА
6 скоростей
Вы легко сможете въехать в гору если переключитесь на самую большую звездочку
Удобное сиденье
Широкое и мягкое сиденье позволит наслаждаться поездками
Идеален для тренировок
Трехколесный велосипед можно использовать как тренажер. Вы сможете улучшить свое здоровье, катаясь на свежем воздухе.
Удобные корзины
В комплекте идут две корзинки. В них поместяться продукты на целую неделю.
Привлекательный внешний вид
Велосипед притягивает взгляды окружающих и вызывает приятные эмоции.
ОТЗЫВЫ
Что говорят о велосипеде наши покупатели
Вячеслав Артемьев
Живу в деревне, третий год уже езжу на этом велосипеде в магазин и на рыбалку. Очень доволен!
Елена Ананьева
Я в восторге от велосипеда))))))) отличный вариант для дачи и велопрогулок с собачками))))))
Спаси Бог за велосипеды! Использую для поездкок в магазин, две больших корзины - это очень удобно, продуктов покупаю на целую неделю!
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Ездить на трехколесном велосипеде намного проще, чем на обычном. На трехколесном велосипеде не нужно держать равновесие, его нужно просто направлять.
В какие населенные пункты возможна доставка велосипеда?
Доставка велосипеда по РФ осуществляется до пункта выдачи транспортной компании в более чем 400 городов. Список городов можно уточнить у нашего оператора по бесплатному телефону 8-800-350-07-04
Где можно купить запчасти на трехколесный велосипед для взрослых?
Основные компоненты у всех велосипедов стандартные и вы можете купить их в любом веломагазине. Также любые запчасти можно заказать у нашего менеждера по бесплатному телефону 8-800-350-07-04
TRIKEBIKE.RU
Отправляем по всей России с оплатой при получении
Адрес: г. Ижевск,
проезд Дерябина, д. 2/65
8-800-350-07-04 (звонок бесплатный)
+79061414081 (Viber/WhatsApp)
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