ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ФИРМЕННЫЙ ВЕЛОСИПЕД ТРАЙК БАЙК 24 УСИЛЕННЫЙ ОТ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ?

1. Наша рама из прочной стали выдерживает нагрузку до 200 кг, а не 150 или 170



2. Промышленные подшипники в каретке. Долговечные и не требуют обслуживания



3. Более надежные передние ободные тормоза с двумя точками крепления



4. Оригинальная фирменная система переключения передач Shimano



5. Прочный стальной, а не хрупкий алюминиевый вынос руля



6. Складная задняя корзина с крышкой



7. Корзинки черного цвета - менее маркие, чем белые



8. По-настоящему широкая внедорожная резина с маркировкой 24х2,35



9. Широкие усиленные обода с ребрами жесткости



10. Утолщенные спицы - на колесах не будет «восьмерок» даже при езде по плохим дорогам



11. Широкое сиденье анатомической формы



12. Оплата только при получении ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ КОРОБКИ! И за это мы не берем никаких дополнительных комиссий!



13. Только у нас есть честная гарантия 1 год! Прежде чем заказать велосипед где-либо, обязательно ознакомьтесь с условиями гарантии



14. Бесплатная техническая поддержка по телефону горячей линии 8-800-350-07-04

При получении обязательно проверяйте, что всё, что мы здесь обещаем, есть в велосипеде, который Вы приобретаете и лишь потом платите деньги. Да-да, именно так! Мы уверены в качестве своих велосипедов и поэтому отправляем их по России БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ! Оплатить велосипед Вы можете после открытия коробки и проверки содержимого.



Остерегайтесь дешевых подделок! При езде на некачественном велосипеде Вы рискуете своим здоровьем, а это самое важное!



Оригинальный трехколесный велосипед для взрослых и пожилых Трайк Байк купить можно только напрямую у нас на официальном сайте или позвонив по телефону 8-800-350-07-04